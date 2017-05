Concrete vragen voor abstracte plannen oude dierenpark Emmen

EMMEN - Dat de toekomst van de oude dierenpark veel Emmenaren aan het hart gaat mag duidelijk zijn. Drie keer hield de gemeente al een inloopbijeenkomst over de invulling van het park, drie keer was het volle bak.

Waar veel Emmenaren nog aan moeten wennen is dat het Creatief Mensenpark, zo luidt de voorlopige werktitel, een project wordt van lange adem. Het kan nog wel tien tot vijftien jaar duren tot het klaar is. Als zo'n park überhaupt ooit klaar kan zijn.Vanavond presenteerde de gemeente een zogenoemd kwaliteitsboek . Een document waarin de spelregels staan waaraan architecten die in de toekomst in het park willen bouwen zich moeten houden. Maanden van brainstormen, samenwerkingen met externe bureaus en adviseurs en inspraakavonden zijn voorafgegaan aan het maken van dit kwaliteitsboek. Maar de plannen blijven nog abstract."Goed bereid kost even tijd", vertelt wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) vandaag. Wil de gemeente er in de toekomst zeker van zijn dat de kwaliteit van de invulling van het Mensenpark hoog is, dan is zo'n kwaliteitsboek nodig. "Tegen die tijd staan hier allemaal andere mensen die het voor het zeggen hebben, maar dan is dit document nog wel leidend. Dan zit er één lijn in het park", aldus Otter.Maar sommige Emmenaren lijkt het niet snel genoeg te kunnen gaan. Hoewel tijdens de presentatie enkele keren benadrukt wordt dat het kwaliteitsboek slechts regels bevat, bijvoorbeeld over de maximale bouwhoogte, dat de Savanne groen blijft en dat er geen woonhuizen in het park komen, willen een aantal inwoners toch al wat duidelijke antwoorden op bepaalde vragen hebben.Want rondom de Savanne, waar een breed pad van zo'n zes meter komt, kan daar bijvoorbeeld wel een brandweerauto langs zonder iets te beschadigen? Moeten er nu al niet planten aan de rand van het park de grond in zodat de buren straks geen last hebben van eventuele gebouwen? Zijn deze spelregels in beton gegoten?Sander Lap, een stedenbouwkundige en landschapsarchitect die verantwoordelijk is voor het kwaliteitsboek, benadrukt dat het kwaliteitsboek vooral bedoeld is om aan te geven wat er absoluut niet in het park moet komen. Zo worden er geen bomen gekapt, wordt het park niet volgebouwd en kan de brandweerauto er prima langs zonder iets te beschadigen. Voor de rest is de invulling aan architecten die er willen bouwen, en daar overigens zelf een zak geld voor moeten meenemen. Ook moeten zij zich dus houden aan de strenge eisen uit het kwaliteitsboek.Wethouder Otter voegt er ook aan toe dat de regels dan wel vastliggen voor de komende tien jaar, maar in beton gegoten zijn ze nou ook weer niet: "Het park moet de ruimte hebben, hier kan ontzettend veel." Bovendien wordt het park geen allegaartje aan bouwwerkjes, aangezien een kwaliteitscommissie alles streng controleert. Daar bovenop houdt een duurzaamheidscoach de ontwikkeling van het park ook nog eens in de gaten.Ja, de ontwikkeling van het Mensenpark is er één van de lange adem. Maar geduld is een schone zaak, en als de woorden van de wethouder waarheid zijn, wordt het Rensen- (Emmenaren blijven pleiten om het park naar voormalig directrice Aleid Rensen te benoemen) of Mensenpark zeker een schone zaak.