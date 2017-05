Midden-Drenthe kijkt opnieuw naar nieuwe locatie middelbare school in Beilen

BEILEN – De gemeente Midden-Drenthe kijkt opnieuw in het havengebied van Beilen naar een locatie voor de nieuw te bouwen middelbare school.

Aanleiding hiervoor is een gesprek met omwonenden van het gebied dat De Haven wordt genoemd. Zij zijn het niet eens met de beoogde locatie. De omwonenden denken dat met de school het havengebied van het dorp wordt verpest en richtten daarom de actiegroep Behoud van de Haven in Beilen op.In het plan gaan het Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College een schoolgebouw delen. Als het aan de gemeente en de beide scholen ligt wordt de nieuwe school over het Linthorst Homankanaal in het dorp gebouwd. De gemeenteraad gaf hier in december groen licht voor.De actiegroep kwam in februari in actie en schreef een brief aan de gemeenteraad. Zij vindt een school op sportpark Noord-West een betere optie. Hierdoor blijft De Haven vrij voor eventuele pleziervaart en woningbouw.De gemeente is in gesprek geweest met de actiegroep en heeft naar aanleiding daarvan besloten om nader onderzoek te doen naar de exacte bouwlocatie in het gebied. Ook worden de voorbereidende werkzaamheden opgeschort.