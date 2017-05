Noorden blijft lonken naar Tesla

ASSEN - Er komt een nieuwe campagne die er voor moet zorgen dat autofabrikant Tesla naar Noord-Nederland komen. Reclamebureau Initio is ingezet om de campagne te maken.

De campagne moet in de toekomst als merk gaan dienen voor Noord-Nederland, meldt RTV Noord . Drenthe, Groningen en Friesland willen beter samenwerken om grote bedrijven naar het Noorden te halen.Een aantal maanden geleden was er al een TopDutch-promotiecampagne . Een website en campagne via sociale media moesten topman Elon Musk van Tesla duidelijk maken dat Noord-Nederland in Europa toch echt de beste plek is voor de bouw van een nieuwe fabriek.Hoewel Tesla nog niet heeft besloten waar de nieuwe fabriek komt te staan, heeft de campagne wel al succes gehad. Volgens de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns hebben verschillende bedrijven dankzij de campagne besloten zich hier te vestigen.In de nieuwe campagne wil Noord-Nederland laten gedetailleerde laten zien wat het in huis heeft voor Tesla.