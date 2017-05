Camerabewaking bij The House door vernielingen

Vernielingen bij The House (foto: Twitter Henk Heijerman)

GIETEN - De voormalige jeugdsoos, The House is keer op keer mikpunt van vernielingen. De gemeente Aa en Hunze heeft nu besloten om het pand met camera's te bewaken.

Wethouder Henk Heijerman schrijft dit op Twitter.

In de jaren zestig en zeventig was het pand aan de Brink een jeugdsoos. Later werd het pand gebruikt door Stichting Welzijn Aa en Hunze.