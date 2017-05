'Vertrouwen dat het bedrijfsleven fors investeert in vliegveld Eelde'

EELDE - Gedeputeerde Cees Bijl heeft voldoende vertrouwen dat het bedrijfsleven een forse bijdrage levert om te investeren in Groningen Airport Eelde.

De aandeelhouders, waaronder de provinciebesturen van Drenthe en Groningen, riepen de hulp in van Harm Post , vertrekkend directeur van Groningen Seaports, om het bedrijfsleven erbij te betrekken. Met succes, volgens Bijl. "Er liggen getekende intentieverklaringen van meerdere bedrijven dat ze mee willen doen. Die zijn wel serieus genoeg dat we vertrouwen hebben dat uit het bedrijfsleven een forse bijdrage komt van 8,6 miljoen euro.""We kunnen niet uitsluiten dat het ook nog meer kan worden in de toekomst, maar dit is een mooie oogst van een aantal maanden intensief werken van Post, waar we zeer tevreden mee zijn."De Staten van Drenthe en Groningen zijn aandeelhouder en hebben elk dertig procent van de aandelen. Beide Staten willen ieder 13,8 miljoen euro in het vliegveld steken. Voor de ontwikkeling van het vliegveld moet er de komende jaren 46 miljoen euro geïnvesteerd worden. "De kosten van beveiliging en brandweer zijn vrij fors voor een relatief klein vliegveld als Eelde. Het is in Europa heel normaal dat de overheden dat soort kosten voor hun rekening nemen. Dat is alleen al berekend op dertig miljoen euro voor de komende tien jaar", zegt Bijl."Wij zeggen als overheden dat je vliegveld Eelde in gelijke omstandigheden moet zetten met andere vliegvelden in Europa, dus een miljoen of dertig van die 46 gaat daar inzitten. Voor de rest zal er geïnvesteerd moeten worden in een brandweerkazerne en nieuwe terminal. En er zal een potje moeten komen om nieuwe routes te ontwikkelen. En daar is een miljoen of tien voor berekend."Volgens Bijl is het belangrijk om het vliegveld in een positie brengen dat ze ook geld kunnen gaan verdienen. "Dat was de discussie die we een half jaar terug hadden: gaan we door op de manier zoals we bezig zijn en elk half jaar een tekort bijleggen om het vliegveld overeind te houden of wil je ook proberen het vliegveld meer op eigen benen te zetten? Daarvoor is betrokkenheid van het bedrijfsleven nodig en daarvoor is ook nodig dat er meer lijnen worden ontwikkeld, dan alleen de chartervluchten die ze nu hebben."De opzet van de organisatie zal ook veranderen. Dat moet volgens Bijl tussen nu en twee jaar worden afgerond. "Er komt een tweedeling van de organisatie. Een bedrijf dat het vliegveld in eigendom heeft en een exploitatiemaatschappij. Dat biedt de mogelijkheid dat het in de markt wordt gezet door een derde. Dat was ook één van de voorwaarden van de politiek, dat het anders georganiseerd gaat worden."