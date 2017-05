Nieuwe dorpssupermarkt Gasselternijveen officieel open

GASSELTERNIJVEEN - De inwoners van Gasselternijveen hebben hun supermarkt een tijdje moeten missen, maar dat hoeft niet langer.

Gisteravond werd de dorpssuper feestelijk geopend, vandaag is de supermarkt officieel open voor winkelend publiek.Vorig jaar sloot de oude Spar-supermarkt in het dorp tot teleurstelling van veel inwoners. Ondernemer Henk Hoeve pakte de handschoen op en begon, met behulp van onder andere een crowdfundingactie, een nieuwe supermarkt. Ook kon hij de inboedel van de oude supermarkt overnemen.Nog voor acht uur vanmorgen, het moment dat de winkel open ging, stonden de eerste klanten er. Nog geen uur later zijn de eerste 25 klanten al geweest. "Het is superfijn. Je ontmoet mensen die je anders niet ziet", vertelt een klant.Hoeve vertelt dat hij op Facebook voorbij had zien komen dat dorpsgenoten de vlag uit zouden hangen als de supermarkt open ging. "Dat moest ik doen van mijn man", grapt een klant, die toevallig hoorde dat de supermarkteigenaar dat zei.De winkel biedt ook werkgelegenheid voor mensen die moeite hebben om aan een reguliere baan te komen. Volgens Hoeve zijn er een aantal banen via het UWV gerealiseerd. Ook werkt een Syrische vluchteling op de broodafdeling. In Syrië heeft hij ook altijd winkels gehad en nu doet hij een taalstage in de supermarkt, vertelt Hoeve.De winkel in het dorp biedt eveneens de mogelijkheid om via internet boodschappen te bestellen. De supermarkt is dagelijks vanaf 08.00 uur geopend.