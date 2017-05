Stelling: Het is goed dat er miljoenen worden geïnvesteerd in vliegveld Eelde

EELDE - De provincies Drenthe en Groningen investeren samen 27,6 miljoen euro in Groningen Airport Eelde. De Staten van Drenthe en Groningen zijn aandeelhouder en hebben elk dertig procent van de aandelen.

Beide Staten willen ieder 13,8 miljoen euro in het vliegveld steken. Voor de ontwikkeling van het vliegveld moet er de komende jaren 46 miljoen euro geïnvesteerd worden. Ook het bedrijfsleven is van plan 8,6 miljoen euro te investeren.Volgens gedeputeerde Cees Bijl is het belangrijk om het vliegveld in een positie te brengen dat ze ook geld kunnen gaan verdienen. "Dat was de discussie die we een half jaar terug hadden: gaan we door op de manier zoals we bezig zijn en elk half jaar een tekort bijleggen om het vliegveld overeind te houden of wil je ook proberen het vliegveld meer op eigen benen te zetten?", aldus Bijl vanochtend op Radio Drenthe.