Motorrijder scheurt over de N371 en moet rijbewijs inleveren

Het rijbewijs van de motorrijder is ingenomen (foto: RTV Drenthe/Elkana Everhardus)

DIEVERBRUG - De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een motorrijder op de N371. De bestuurder reed veel te hard.

De bestuurder van de motorfiets werd door een videowagen bij Dieverbrug geklokt met 161 kilometer per uur. Dat is ruim tachtig kilometer per uur te hard, op de weg waar de maximum snelheid tachtig kilometer per uur is.



De politie heeft het rijbewijs opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie bepaalt nu wat er met het rijbewijs gaat gebeuren.