Dieven uit Hoogeveen op heterdaad betrapt bij stelen brandstof

Twee mannen uit Hoogeveen zijn op heterdaad betrapt (foto: archief RTV Drenthe)

MAKKINGA/HOOGEVEEN - Twee mannen van 30 en 34 jaar uit Hoogeveen zijn gisternacht op heterdaad betrapt toen ze brandstof aan het stelen waren op een bouwterrein in Makkinga. Ze waren ook in het bezit van harddrugs, messen en een groot bedrag aan contant geld.

De 30-jarige en 34-jarige mannen werden aan het Bûterheidevel aangehouden. De politie werd gisternacht door een buurtbewoner getipt. De man zag het duo in een auto het afgesloten bouwterrein op rijden. Hij vertrouwde het niet en belde de politie.



Brandstofdiefstal

Agenten troffen de twee mannen op het bouwterrein aan. In de auto lagen jerrycans en slangen. Bij een kraan, waarvan de klep aan de achterkant open stond, lagen verschillende gereedschappen op de grond. Dat duidde volgens de politie op brandstofdiefstal.



Harddrugs en messen

Bij de aanhouding zijn harddrugs, messen en een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast is ook de auto en het inbrekersgereedschap in beslag genomen. Tegen beide mannen is proces verbaal opgemaakt.