Sportlandgoed Zwartemeer moet geluidswal aanleggen

ZWARTEMEER - Sportlandgoed Zwartemeer in Emmen moet toch rond het gehele landgoed een geluidswal van minstens drie meter hoog aanleggen. Dat heeft de Raad van State vandaag in een definitieve uitspraak bepaald.

Volgens de Raad is de omgeving van het sportlandgoed alleen goed beschermd tegen de geluidsoverlast van allerlei activiteiten als de aarden wal overal drie meter hoog is en geen gaten bevat.De uitspraak is een tegenvaller voor het Sportlandgoed. Die wilde alleen rondom woningen de geluidswal op drie meter houden, maar niet langs de snelweg A37. Dat vindt het recreatiebedrijf zonde van het geld en bovendien onbetaalbaar. De Raad van State stelt vast dat het Sportlandgoed niet met bewijs gekomen is, dat het verhogen van de ingezakte geluidswal onbetaalbaar is.De Raad heeft verder alle bezwaren van het Sportlandgoed van Albert Germs en de bezwaren van buurman Frans Germes tegen het bestemmingsplan voor Zwartemeer verworpen. Dat plan had de gemeente vorig jaar oktober al aangepast na eerdere kritiek van de Raad van State. Het bestuursrechtscollege keurt de reparaties definitief goed.De Raad stelt onder meer vast dat de geluidsoverlast bij de woning van buurman Germes door de beugel kan. Verder wijst de Raad het verzoek van het Sportlandgoed af om behalve met buggy’s ook met andere type voertuigen, zoals SUV’s, te crossen. Crossen mag alleen met buggy’s op het aangegeven parcours dat zo ver mogelijk van de omliggende woningen ligt.Of Sportlandgoed overal de geluidswal op drie meter hoog zal moeten verhogen en houden, hangt van de gemeente Emmen af. Die heeft het laatste woord als ze gaat handhaven, zo blijkt uit de uitspraak.