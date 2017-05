Drenthe wil spoorverbinding Emmen - Duitsland

De treinen van het type Lint die de Bentheimer Eisenbaan al heeft besteld (foto: Alstom) Kijkje binnen in de Lint-trein van de Bentheimer Eisenbahn (foto: Alstom)

ASSEN/NORDHORN - Een internationale regionale treinverbinding tussen Emmen en Bad Bentheim in Duitsland. Een Drentse droom? Niet als het aan de provincie, Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn ligt.

In 2020 zou de trein kunnen rijden. De schatting is dat er 1.530 reizigers per dag gebruik van gaan maken. De spoorlijn ligt er al: van Coevorden naar Bad Bentheim.



Spoorlijn opknappen

De spoorlijn is echter sinds 1939 niet meer in gebruik voor personentreinen. Eigenaar Bentheimer Eisenbaan is een goederenvervoerder. Op dit moment is de Bentheimer Eisenbahn bezig met het reactiveren van het personenvervoer tussen Bad Bentheim en Neuenhaus. Daarvoor moet de spoorlijn fors worden opgeknapt.



Als de treinen door moeten gaan rijden naar Emmen, moet ook het gedeelte Neuenenhaus-Coevorden flink op de schop. Het traject Coevorden-Emmen is met een klein stukje extra dubbel spoor snel geschikt te maken.



1.530 reizigers per dag

De provincie Drenthe, Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn laten momenteel onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en het aantal reizigers dat er gebruik van zullen maken. Volgens een eerste verkenning zouden dat er gemiddeld 1.530 per dag kunnen zijn.



De grootste groep bestaat uit forenzen die tussen beide landen hen en weer pendelen voor hun werk. Studenten die zo makkelijker de hogescholen van Emmen, Lingen, Osnabrück en Münster kunnen bereiken, zijn een tweede grote groep. Tenslotte zijn er ook een kleiner aantal toeristen en dagjesmensen die van de verbinding gebruik zullen gaan maken.



Verder onderzoek naar de haalbaarheid is nodig. Ook moet er nog gesproken worden over wie het opknappen van de spoorlijn naar Coevorden gaat betalen.



Treinen al besteld

De treinen die vanaf 2018 op het traject Bad Bentheim-Neuenhaus gaan rijden zijn ook geschikt voor het Nederlandse spoor. De Bentheimer Eisenbahn heeft voor twintig miljoen euro vijf treinstellen gekocht, die bij Alstom gebouwd gaan worden. De treinen zijn van het type Lint. Veel Europese spoorbedrijven hebben het type in gebruik. Arriva rijdt er ook mee tussen Hardenberg en Almelo.

Door: Serge Vinkenvleugel