Fusie OBS De Vlinderhof en CBS De VeenSter in Veenhuizen definitief

VEENHUIZEN - Basisschool OBS De Vlinderhof en CBS De VeenSter in Veenhuizen gaan aan het einde van dit schooljaar fuseren. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders.

De fusie hoort bij een plan dat er vorig jaar al lag om krimp tegen te gaan in het gebied. Daarin werd besloten om niet alleen twee basisscholen in Veenhuizen, maar ook de christelijke en openbare basisschool in Een te laten fuseren. Hierdoor ontstaan twee nieuwe samenwerkingsscholen.De fusieschool in het dorp Een valt onder het schoolbestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) en de Christelijke Onderwijs Groep (COG) Drenthe kijkt over de schouder mee. In Veenhuizen is na 1 augustus 2017 het omgekeerde het geval. De COG Drenthe wordt daar verantwoordelijk voor de nieuwe school en OPON kijkt mee.In Veenhuizen ontstaat door de fusie een school met 80 tot 100 leerlingen. De leerlingen worden eerst nog gehuisvest in het gebouw van De Vlinderhof. Het bestuur van beide scholen hopen een nieuw schoolgebouw te krijgen na anderhalf jaar. Dit betekent dat de twee oude schoolgebouwen in het dorp leeg komen te staan, waarvan De VeenSter een monumentaal pand is. Er staan dan vijf scholen leeg in de gemeente.Albert Ensing, algemeen directeur van OPON, is blij met de fusies. "Het is vast een succesformule in Een. De ouders en kinderen daar zijn erg positief, al is het nog wel hard werken voor het personeel. Alle processen moeten opnieuw worden ingericht. Wat doe je bijvoorbeeld met de kerstviering en hoe worden rapporten nu uitgewerkt? Die routine moet je weer opnieuw opbouwen."De nieuwe school in Veenhuizen moet naast de gymzaal komen. "Het geld moet er nog komen, maar we hebben goede hoop dat we eind van dit jaar kunnen beginnen met de scholenbouw. We hebben de locatie en een bestemmingsplan. Dus daar ontstaat dan hopelijk een mooie nieuw kindcentrum", vertelt de directeur.