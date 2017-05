Astrid Crum nieuwe directeur Marketing Drenthe

De 47-jarige Astrid Crum wordt de nieuwe directeur van Marketing Drenthe (foto: Marketing Drenthe)

ASSEN - De 47-jarige Astrid Crum uit Zwolle wordt de nieuwe directeur van Marketing Drenthe. Ze volgt per 1 juli huidig interim-directeur Alice Wösten op.

Crum is momenteel relatiemanager bij Marketing Oost en maakt onderdeel uit van het managementteam. Ze verlaat Marketing Oost na een dienstverband van 25 jaar. "Crum heeft met haar kwaliteiten en ruime ervaring in de regiomarketing een toegevoegde waarde voor de marketing van Drenthe", laat de organisatie in een persbericht weten.



“Drenthe is een geweldig mooi toeristisch product. Ondanks dat mijn roots hier niet liggen, zie ik de schoonheid en de potentie van deze provincie. Het is een veelzijdige toeristische bestemming om te 'vermarkten', waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden, zonder het overkoepelende doel uit het oog te verliezen", zegt Crum.