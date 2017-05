Herinneringscentrum Kamp Westerbork op zoek naar waardevolle spullen uit de oorlog

HOOGHALEN - Een spencer, een enorme fotocollectie en dagboeken. Deze spullen worden vandaag aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork gegeven tijdens de actie 'Niet weggooien!'.

Nog altijd duiken er spullen op uit de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing of bij het opruimen van de zolder. Het Herinneringscentrum houdt vandaag, net als afgelopen jaren, de actie 'Niet weggooien!'. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren, die nu nog thuis op zolder liggen, te bewaren voor de toekomst."We moeten toch iedere keer mensen duidelijk maken dat het belangrijk is om contact op te nemen met instellingen. Om in ieder geval te vragen: is het van belang bepaalde spullen te bewaren? Je ziet dat mensen vaak dat soort vragen hebben", aldus Guido Abuys, conservator bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.Vorig jaar kreeg het herinneringscentrum een bijzondere kraan en alarmhoorn in het bezit. Het jaar daarvoor een spaarpotje van een toen driejarig meisje. En dit jaar wordt een spencer aangeboden."Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat mijn vader, Alexander Lobstein, gevangen in kamp Westerbork. Hij droeg een een grof gebreide wollen spencer tijdens zijn gevangenschap . Die heb ik van mijn vader gekregen en als tiener ook nog gedragen." De zoon van Lobstein had deze spencer nog steeds in zijn bezit of vroeg of ze daar bij Westerbork misschien belangstelling voor hadden. "Daar zijn we uiteraard enorm blij mee", zegt Abuys.Gisteravond kreeg het Herinneringscentrum een enorme fotocollectie en dagboeken binnen, geschonken door een mevrouw die als meisje in een dienstwoning heeft gewoond. "Je moet niet vergeten: het gaat vaak om heel persoonlijke dingen. Op die foto's staat ze zelf ook op. En het ging om dagboeken van haar vader. Dat zijn zulke persoonlijke dingen en eigenlijk wacht je daar tot het laatste moment mee. Totdat je in een fase van je leven zit van: 'ja, nu wil ik het toch ergens veilig onderbrengen'. Vaak is het ook zo dat kinderen en kleinkinderen er helemaal geen belangstelling meer voor hebben", vertelt de conservator.Volgens Abuys komt het regelmatig voor dat mensen zeggen dat ze niet wisten dat het Herinneringscentrum belangstelling heeft voor bijvoorbeeld briefkaarten. "Mensen zeggen vaak: jullie hebben er toch al zoveel van?'. Maar ja, het is wel door een uniek persoon geschreven en elke briefkaart of brief geeft andere informatie. Het is juist waardevol en daar zijn we wel degelijk in geïnteresseerd."Het Herinneringscentrum laat zich vandaag graag verrassen: "Ik weet niet wat er nog meer binnenkomt, dat is altijd een verrassing. Hopelijk worden mensen nu wakker geschud. Het zal mij niet verbazen als de komende weken spullen binnenkomen, vanwege de aandacht", besluit Abuys.