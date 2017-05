Strijdbaar Diever: 'Wethouder Geertsma verdraait info over nieuwe accommodatie'

De sporthal wordt te klein volgens Strijdbaar Diever (foto: Pixabay)

DIEVER - Een nieuw dorpshuis met een sporthal, een theaterzaal en een ontmoetingsruimte. Dat moet er komen in Diever als het aan de gemeente ligt. Net zo groot als de oude accommodatie, volgens wethouder Homme Geertsma.

"Ja, het klinkt heel erg mooi en als het de waarheid was dan juichen we dat ook zeer toe", vertelt Alfred Schoenmaker, van de actiegroep Strijdbaar Diever. "De waarheid is helaas iets anders."



Geen volwaardige ruimte

"De gymzaal wordt zo klein dat onder andere de voetbal, de basketbal, de badminton en de volleybal er niet meer terecht kunnen. Dan spreek je zo in één keer over een paar honderd mensen die niet meer terecht kunnen", vertelt Schoenmaker. "Wij willen minimaal 480 vierkante meter, omdat je daarmee die sporten wel een plek kunt bieden."



De gemeente is van plan om het nieuwe complex een sporthal van 420 vierkante meter te geven. Schoenmaker vertelt dat Geertsma beweert dat de oude sporthal dat ook was, maar daar is volgens Schoenmaker niets van waar.



Onduidelijk waarom

Waarom de gemeente de resterende vierkante meters niet wil bouwen in het nieuwe complex, is voor het actiecomité een raadsel. "We zijn vanaf november in gesprek gekomen met de gemeente en ook met de projectleider. Daarbij hebben we aangegeven: mocht je budgettair niet op die 480 vierkante meter kunnen komen, geef maar aan wat daar bij moet komen aan budget, dan gaan wij zorgen dat het geld op het kleed komt", vertelt Schoenmaker.



Sinds januari is het comité al bezig om bij de gemeente te ontfutselen wat er moet gebeuren voor de realisatie van de extra vierkante meters, maar zonder succes.



Alternatief plan

De actiegroep presenteerde eerder al een alternatief plan, wat evenzoveel geld kostte als het huidige plan (1,2 miljoen), maar waarbij wel alle voorzieningen zouden komen. "Dan hebben we de vierkante meters, waarmee je de voorzieningen voor het dorp behoudt. Daar gaan we voor."



Schoenmaker geeft aan met de raad in gesprek te zijn over de nieuwe plannen. Volgens hem is ook de raad verbaasd over de gang van zaken van de gemeente. Schoenmaker vertelt dat de wethouder ook naar de raad onjuiste informatie doorspeelt. Graag wil hij met wethouder Geertsma in gesprek over de zaak.