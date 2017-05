Ondernemers Borger-Odoorn leggen digitaal noodverband

Ondernemer Henri Oosterveld wil sneller internet. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

WESTDORP - Snel internet via de glasvezel. Veel Drenten willen het en het komt er uiteindelijk ook. Maar het duurt een aantal ondernemers in Borger-Odoorn te lang. Daarom hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om een tijdelijke oplossing te bedenken.

Die oplossing bestaat uit het plaatsen van een aantal masten in het gebied, die een straalverbinding mogelijk maken naar een punt waar wel al sneller internet beschikbaar is. De gemeente Borger-Odoorn helpt de ondernemers met een bijdrage van 14.000 euro. “We kunnen nu een digitaal noodverband aanleggen”, zegt Henri Oosterveld, die eigenaar is van een groepsaccommodatie in Westdorp.



Enorm belang

Voor het bedrijf van Oosterveld is snel internet van enorm belang. “We krijgen veel groepen jongeren over de vloer tijdens speciale kampen voor gamers en voor computercursussen. Dat zijn vaak jongeren uit de Randstad, die gewend zijn aan snel internet. En ja, dat valt hier dan wel even tegen. Het is ook een trend dat steeds meer computerspellen via internet verlopen. Dus er wordt wel eens geklaagd.”



Oosterveld had dan ook geen zin om misschien nog wel twee jaar te moeten wachten op de komst van glasvezel. Hij wist een aantal andere ondernemers mee te krijgen om samen in de tijdelijke straalverbindingen te investeren. “Het gaat vooral om ondernemers in de recreatiesector, maar ook een zandzuigbedrijf. Het is de bedoeling om nog voor de zomer de verbindingen in gebruik te nemen.”

Door: Steven Stegen