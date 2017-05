Camerabewaking bij 'The House': 'Het is jammer dat het nodig is'

Het beruchte pand aan de Brink in Gieten (Foto: Herman van Oost)

GIETEN - "De schade loopt inmiddels in de duizenden euro's", vertelt waarnemend burgemeester Jan Hoekema. Al een tijdje vernielt een groep jongeren het pand van de voormalige jeugdsoos 'The House' aan De Brink in Gieten.

Gisteren werd duidelijk dat de gemeente camera's gaat plaatsen om te zorgen dat de vernielingen stoppen. “Ruiten ingooien, dingen slopen, van alles en nog wat. Het is een langdurige reeks van ernstige vernielingen. Niet alleen wat klooien, maar systematische vernielingen”, vertelt Hoekema.



In beeld wie

De jongeren die de vernielingen plegen zijn niet onbekend bij de gemeente en de politie. Gesprekken met de jongeren en hun ouders hebben volgens Hoekema helaas nog niet veel uitgehaald. Daarom hebben bepaalde jongeren nu een gebiedsverbod gekregen. “Als het via de zachte weg niet goed lukt, dan maar via de harde weg".



"We kregen ook heel veel klachten van lawaai en overlast uit de buurt. Dus we doen dit ook echt op verzoek van de burgers, de inwoners van Gieten", aldus Hoekema.



Beruchte plek

Jeugdsoos The House, vernoemd naar The House of the Rising Sun, werd geopend in de tweede helft van de jaren zestig. De soos, die haar naam ontleent aan het gelijknamige nummer van de groep The Animals, werd al snel een beruchte plek bij de Drentse jeugd. Het was geen geheim dat er openlijk drugs gebruikt werden in het gebouw, dat eerst dienst deed als pastoriewoning. Een paar jaar na de opening sloot de gemeente het pand definitief vanwege de overlast.



In de jaren daarna heeft het pand meerdere bestemmingen gehad en is het in handen gekomen van de gemeente.



Nieuwe eigenaar

Het pand is nog steeds in bezit van de gemeente, maar er is al wel een potentiële koper. De gemeente hoopt dat de nieuwe eigenaar snel met een goede bestemming voor de oude pastorie komt. Volgens de waarnemend burgemeester komt er "iets met duurzaamheid" in.

Tot die tijd moeten de bewakingscamera's de problemen in en om het pand oplossen. “Ik verwacht dat de overlast nu drastisch zal afnemen en misschien ook wel tot nul", besluit de burgemeester.