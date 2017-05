Historische trein opent nieuwe spoorbrug Coevorden

De nieuwe spoorbrug in Coevorden gezien door de machinist. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe De brug is speciaal aangelegd om goederentreinen uit de stad te weren. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Feesttrein van de Bentheimer Eisenbahn op de brug. Foto: Gert Ensing/RTV Drenthe De brug heeft door de beperkte ruimte een unieke bouw schuin over het kanaal. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe De eerste trein. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe

COEVORDEN - Met een ritje in een historische trein van de Bentheimer Eisenbahn is de spoorbrug over het kanaal Coevorden-Almelo in gebruik genomen.





Via de nieuwe spoorbrug kunnen treinen nu rechtstreeks naar de Euroterminal en is er geen overlast in het centrum van Coevorden. De spoorzone bij het station in Coevorden kan kleiner worden gemaakt en gaat ook op de schop.



Omdat er tussen het kanaal Coevorden-Almelo en de spoorlijn weinig ruimte is, moest het een draaibrug worden en is de brug diagonaal over het kanaal gebouwd.



Door: Serge Vinkenvleugel