Hoorzitting No Surrender achter gesloten deuren

Normaal gesproken zijn gemeentelijke hoorzittingen openbaar (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

EMMEN - De hoorzitting over het sluiten van het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen vindt toch achter gesloten deuren plaats.

De gemeentelijke hoorzitting is normaal gesproken openbaar maar in overleg tussen de advocaten van de motorclub en de gemeente is besloten om de klachten van de motorclub achter gesloten deuren te behandelen.



Gesloten deuren

Advocaat Roy van der Wal van No Surrender vindt dat de gemeente Emmen het clubhuis van de motorclub onterecht heeft gesloten en gesloopt. Hij heeft daarom namens de motorclub een klacht ingediend die woensdagmiddag wordt besproken. Henk Kuipers, clubvoorzitter van No Surrender wilde de pers niet bij de zitting hebben.



Drugs

Het clubhuis van No Surrender werd begin dit jaar gesloopt omdat er volgens locoburgemeester Bouke Arends op grote schaal zou worden gehandeld in drugs. Verder zou de vergunning van de motorclub niet in orde zijn. Bij doorzoeking van het pand door de politie werden alleen sporen van drugs aangetroffen.



"Ik heb op grond van mijn bevoegdheid als burgemeester, op basis van artikel 13b van de opiumwet, het clubhuis van No Surrender laten sluiten", vertelde Arends eerder. "Wij tolereren op geen enkele locatie in onze gemeente het gebruik van en de handel in drugs", aldus de locoburgemeester.