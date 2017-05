Nog geen diagnose burgemeester Bert Swart

BEILEN - Het is nog niet duidelijk wat de toekomstige burgemeester van Midden-Drenthe Bert Swart mankeert.

Medisch onderzoek heeft nog geen duidelijke diagnose opgeleverd, meldt RTV Noord.Bert Swart is nu nog burgemeester van Zuidhorn. Hij werd vorige week donderdag met spoed opgenomen, nadat hij thuis onwel was geworden.Volgens wethouder Fred Stol vermoeden de behandelend artsen dat de oorzaak van de gezondheidsklachten in het hoofd van Swart moeten worden gezocht. Volgens Stol is de situatie zorgelijk, maar is Swart zelf licht optimistisch gestemd.De artsen hopen na het weekend meer te weten.