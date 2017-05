Vier eenden gered van eiland in Meppel

De dierenambulance helpt bij het vangen van de eenden (foto: Herman van Oost) Redding van vier eenden (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Vier muskuseenden zijn vanmiddag gered van een eilandje dat in het Wilhelminapark in Meppel ligt.

Vijf eenden zijn waarschijnlijk op het eilandje gedumpt. De beestjes waren gekortwiekt en konden niet vliegen. Eén van de eenden overleefde het eiland niet en werd gebeten door een hond.



Een oplettende omwonende zag de vogels en belde de dierenambulance. De vrouw van een jaar of 65, stond inmiddels zelf met haar kleren aan in het water om de dieren te vangen. Dit lukte niet.



Medewerkers konden twee vogels te pakken krijgen, maar de andere twee waren de medewerkers te snel af. De brandweer schoot te hulp en kwam met een boot naar het Wilhelminapark.



Sikko Muis van de dierenbescherming: "Het was een hele klus. Ik kon eerst zelf twee vogels vangen. Daarna is de brandweer met waterpakken in het water gegaan en een bootje. Zij konden de andere twee vangen".



De eenden kunnen nu eerst uitrusten in een opvang in Hoogeveen. Na twee dagen wordt er een geschikt plekje in de buurt gezocht.