Na 70 jaar toch erkenning voor 93-jarige Engbert Hendriks

Toch erkenning voor 93-jarige Engbert Hendriks (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Zichtbaar ontroerd is de 93-jarige Engbert Hendriks wanneer hij vandaag, ongeveer zeventig jaar na zijn diensttijd in Nederlands-Indië, zijn veteranenspeld in ontvangst neemt.

Vrienden, familie en andere veteranen zijn aanwezig bij deze speciale aangelegenheid.



Erkenning

Hendriks komt als veteraan in aanmerking voor een draaginsigne, zo wist ook oud-militair Marloes Woltjer. Toen Woltjer hoorde dat de veteraan nooit een insigne had gekregen, meldde zij hem hiervoor aan, want een veteranenspeld is toch een stukje erkenning, vertelt Woltjer.



Ook de vrouw van de veteraan krijgt een blijk van waardering omdat zij altijd klaarstond voor Hendriks. De Hoogeveense burgemeester, Karel Loohuis, gaf deze aan mevrouw Hendriks.



Speech

Commandant Wemes bedankt Hendriks persoonlijk tijdens zijn toespraak en overhandigt hem de Veteranenspeld. "U bent een collega van mij waar ik heel veel waarde aan hecht", speecht Wemes. Hendriks is blij met de erkenning: "Ik vind het heel mooi en het is mij allemaal meegevallen".

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden