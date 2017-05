Studenten knappen school op in Bosnië: 'Daar is geen week schoolbank tegen opgewassen'

Twintig studenten gaan met een aantal docenten een school opknappen in Bosnië (foto: Alfa-college Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Twintig studenten van het Alfa-college in Hoogeveen vertrekken komende zaterdag voor een week naar Tuzla in Bosnië. Hier gaan ze een school voor speciaal onderwijs en een tuin opknappen.

Een aantal docenten gaat mee als begeleiders. Het is niet voor het eerst dat Hoogeveense studenten naar Bosnië gaan, acht keer eerder gingen studenten van de welzijnsopleiding die kant op.



Stichting Out of Area

"Wij werken vanuit Nederland, we zijn als school verbonden aan een stichting. Stichting Out of Area, voorheen Stichting Bosnische Kinderen. Deze stichting is opgezet door een oud-militair. Hij zat tegen een posttraumatische-stressstoornis aan en was zelf een aantal keer uitgezonden naar Bosnië. Hij heeft de meest vreselijke dingen meegemaakt en hij heeft collega's zien doodgaan", zegt docente Margot Nederveen.



"Hij heeft na de oorlog graven moeten openmaken om lijken te identificeren. Hij kwam toen vooral kindertjes tegen. Daar is hij zo van geschrokken, dat hij bij thuiskomst in Nederland heeft bedacht: ik moet hiermee aan het werk. Hij is begonnen met de Stichting Bosnische Kinderen, dat is uitgegroeid tot Stichting Out of Area. Ontzettend veel scholen uit Nederland gaan met deze stichting in zee", aldus Nederveen.



Techniekstudenten

Het is voor het eerst dat studenten van de techniekopleiding meegaan. Dat is handig, want de school moet gerenoveerd worden. Op school is al het een en ander voorbereid. Zo zijn de delen voor een nieuwe wipwap al gemaakt, zegt Nederveen. "De jongens van de techniekopleiding zijn al maanden bezig met bouwtekeningen en het lassen van spullen om een speeltuin heel mooi op te knappen."



Comfort-zone

Volgens Nederveen leren de studenten daar in zeven dagen meer dan één week op school. "Ze gaan uit hun comfort-zone. Het is vooral het maatschappelijk bewust worden: wat is er nog meer op de wereld? Je gaat buiten je grenzen, je moet samenwerken en je ziet een stuk geschiedenis. De excursie die we op zondag doen, heeft heel veel impact. We gaan dit jaar weer naar Srebrenica. Dat hakt er zo diep in, daar is geen week schoolbank tegen opgewassen."