Dodenherdenking op voormalig Kamp Westerbork: 'Iedereen is welkom'

HOOGHALEN - Vanavond vindt vanaf 19.00 uur de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats op voormalig Kamp Westerbork. Medewerkers en vrijwilligers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn al vroeg in touw om de herdenking voor te bereiden.

Tanja Oostenbrink, medewerkster van het Herinneringscentrum, is dit jaar 25 jaar in dienst en heeft al heel veel herdenkingen meegemaakt.Zij is drie maanden geleden al begonnen met de voorbereidingen voor het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies in latere jaren. "We beginnen in februari en dan proberen we eerst de personele bezetting rond te krijgen. We werken met heel veel vrijwilligers in het Herinneringscentrum en zonder deze vrijwilligers was een herdenking niet mogelijk. We werken met honderd medewerkers aan de herdenking, waarvan de helft vrijwilliger is", zegt Oostenbrink.Directeur Dirk Mulder verwacht, net als voorgaande jaren, weer veel belangstelling voor de herdenking. "Het is toch bijzonder dat je op een historische plek bent. Dat geeft er een andere betekenis aan. Je ziet ook een doorsnee aan leeftijd van de bevolking: ouderen, jongeren en kinderen komen erop af. Wij zien de laatste tien jaar alleen maar een toenemend aantal bezoekers. Hoe ver kun je daar mee doorgaan?, denken wij weleens. Op een gegeven moment kun je het niet meer goed begeleiden. Maar iedereen is natuurlijk nog steeds van harte welkom!"Mulder hoort naar eigen zeggen al dertig jaar dat de groep overlevenden van de Tweede Wereldoorlog kleiner wordt. "Zeker, dat is een gegeven. Maar dat we een beroep kunnen doen op ooggetuigen, gaat de komende jaren echt wel door. Dat kan nog wel tot 2025 denk ik."De herdenking begint voorafgaand aan de Stille Tocht om 19.00 uur bij de slagbomen met een lied, uitgevoerd door musici van het Prins Claus Conservatorium. Zij spelen het nummer 'Waar zijn de Joden van Amsterdam?' van Hans Krieg, die het na de oorlog schreef. Rinske Heuker en Frédérique Olthof van het dr. Nassau College uit Assen lezen namen van kinderen voor, die weggevoerd zijn uit Kamp Westerbork. Ook wordt de klok geluid. De Stille Tocht leidt naar het Nationaal Monument Westerbork. Daar begint om 19.30 uur een programma van ongeveer een half uur.Met haar kinderen en kleinkinderen vertelt Mirjam Krieg, dochter van Hans Krieg, haar verhaal. Krieg komt tijdens de oorlog met haar ouders en zusje terecht in Kamp Westerbork waarna ze naar Bergen-Belsen worden gedeporteerd. Het gezin Krieg gaat aan het eind van de oorlog mee in het zogeheten ‘Verloren Transport’, dat bij Tröbitz door de Russen werd bevrijd.Zanger Douwe Bob zal de nummers 'Pass it On' en 'Fine Line' spelen als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen. De Kaddisj, een van de belangrijkste gebeden van het jodendom, wordt door Joop Waterman uitgesproken. Vanaf 20.00 uur is het twee minuten stil. Tot slot worden bloemen gelegd onder muzikale begeleiding door Eugenia Paniza (piano) en Jenifer Yañez (viool) van het Prins Claus Conservatorium.