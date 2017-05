ASSEN - De nieuwe directeur van Marketing Drenthe, Astrid Crum, wil de Drentse bevolking meer gaan betrekken bij de activiteiten van de organisatie.

"De Drenten zijn heel belangrijke ambassadeurs. Als zij gaan vertellen hoe mooi Drenthe is, werkt dat het beste. Mond-tot-mondreclame is toch de beste reclame die er is", zegt ze.De 47-jarige Crum volgt per 1 juli interim-directeur Alice Wösten op . De directeursfunctie kwam vrij na het vertrek van Jan Albert Westenbrink."In het verleden was de focus van Marketing Drenthe erg breed. De organisatie richtte zich op wonen, werken en recreatie. Op een gegeven moment is er gezegd dat de focus op de vrijetijdseconomie moet gaan liggen. Ik geloof dat Westenbrinks hart daar wat minder lag. Maar dat is juist wel waar mijn hart ligt. Ik heb ook een toeristisch-recreatieve achtergrond."Het doel van Marketing Drenthe is om zoveel mogelijk toeristen naar onze provincie te trekken, wat weer leidt tot inkomsten voor de ondernemers in Drenthe.Crum komt uit Zwolle en werkte bij Marketing Oost, een soortgelijke organisatie als Marketing Drenthe maar dan in Overijssel. "Het gebied is wel heel anders. Drenthe heeft een aantal mooie topattracties, die Overijssel niet heeft. En daar gaan we natuurlijk veel aandacht aan besteden de komende jaren."De nieuwe directeur doelt met die topattracties onder meer op de hunebedden, Wildlands, het Drents Museum, de Koloniën van Weldadigheid en de nationale parken in de provincie. "Drenthe heeft grote iconen, die je heel goed in de etalage kunt zetten", aldus Crum.Crum is erg te spreken over de provincie Drenthe. "Ik vind het een ontzettend mooie provincie. Anders zou ik niet gesolliciteerd hebben. Ik zeg altijd: bij alles wat ik moet verkopen, moet ik een gevoel hebben. En dat heb ik bij Drenthe. Ik kom er regelmatig. Mijn vrije tijd probeer ik in de natuur te besteden en daar is Drenthe een geweldige provincie voor."De inzet van sociale media wordt de komende tijd een van de speerpunten van Marketing Drenthe. "Dat zie je steeds meer in marketingland. Er wordt veel gewerkt met social influencers. Dat zijn mensen die veel invloed hebben op sociale media."Crum legt aan de hand van een voorbeeld uit, hoe zo'n social influencer een steentje kan bijdragen: "Zoek bijvoorbeeld een natuurfotograaf die op Instagram heel veel volgers heeft. Dan nodig je die uit om in Drenthe mooie plaatjes te maken. Zijn volgers krijgen dan die foto's te zien en gaan deze delen. Je ziet toch dat mensen sneller worden beïnvloed op zo'n manier, dan wanneer ze ergens een advertentie zien."