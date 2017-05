Ruim een ton subsidie voor multifunctioneel plein in Dalen

De cheque is gisteravond uitgereikt (foto: gemeente Coevorden)

DALEN - Dalen heeft een bedrag van 110.000 euro gekregen voor de herinrichting van het schoolplein en het molenplein bij de Burgemeester Wessels Boerschool.

Het geld komt van LEADER. Dat is een Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland.



In Dalen moet een multifunctioneel plein komen, waar schoolkinderen, inwoners, toeristen en senioren gebruik van kunnen maken. Het zogeheten Doe Plein Daol'n krijgt drie zones, elk met een specifieke inrichting.



De eerste fase voor de aanleg is inmiddels begonnen. De verwachting is het plein voor de zomervakantie van 2018 klaar is.