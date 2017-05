'Dood bejaarde man uit Annen door inschattingsfout Veenkade'

ANNEN - Een inschattingsfout van woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam heeft de 85-jarige Cor Penning uit Annen het leven gekost, staat in een rapport over de gebeurtenissen.

De hoogbejaarde man werd in december vorig jaar zwaar mishandeld. Een dementerende kamergenoot sloeg het slachtoffer met een ijzeren staaf van een rolstoel, vertelde de zoon van het slachtoffer. De kamergenoot was drie dagen eerder op de kamer van Penning geplaatst na een spoedopname omdat de man niet langer thuis kon wonen. Twee weken na de mishandeling overleed Penning aan zijn verwondingen.Theo Penning, de zoon van het slachtoffer, zegt ervan uit te gaan dat de zaak goed wordt afgerond. "Het is niet anders, we hebben er een goed gesprek over gehad en nu moeten we verder."Zorggroep Meander, waar de Veenkade onder valt, stelde in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapport op over de gebeurtenissen. "Met de kennis van nu trekken we de conclusie dat het risico bij dit incident onvoldoende is ingeschat", zegt John Kauffeld tegen Dagblad van het Noorden . Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van Espria. De organisatie waar Zorggroep Meander met de Veenkade onder valt.Zorggroep Meander past de werkwijze aan naar aanleiding van het rapport, meldt RTV Noord. Voortaan is het niet alleen de hoofdarts die het risico op geweld inschat, maar een team van drie zorgverleners: de hoofdarts, het afdelingshoofd en een verzorgende. Dat team moet ook meer rekening houden met de inschatting van familie van de bewoner.Daarnaast zet Veenkade voortaan geen tweepersoonskamers meer in voor crisisopname. Deze bewoners worden voortaan in eenpersoonskamers opgevangen.Het Openbaar Ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de dader van de mishandeling. "De officier van justitie wil weten in hoeverre de man verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn daad", zegt woordvoerder Manon Hoiting van het OM.In woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade zijn in korte tijd meerdere incidenten geweest. Naast het overlijden van Penning gaat het om de dood van de 28-jarige Everdiena Rooske en een 73-jarige vrouw met de ziekte van Wegener. Volgens de families van beide bewoners is de zorg onvoldoende geweest.