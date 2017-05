25,5 miljoen aan extra investeringen in Drenthe

ASSEN - De provincie Drenthe stopt nog eens 25,5 miljoen euro in de regionale economie. Het geld is bedoeld voor investeringen in volkshuisvesting, vakantieparken, duurzame energie en landbouw en het opruimen van rotte kiezen in bedrijventerreinen of woonwijken.

De 25,5 miljoen is een extra ophoging van de investeringsagenda van de provincie. Eerder werd er ook al 25 miljoen euro voor investeringen uitgetrokken. Dat geld wordt gebruikt voor het opknappen van binnensteden, sanering van asbestdaken, toekomstgerichte landbouw, de opwaardering van Groningen Airport Eelde en een kunstijsbaan.



Vakantieparken

Veel vakantieparken hebben volgen Gedeputeerde Staten hetzelfde probleem als sommige woonwijken en bedrijventerreinen: ze zijn niet meer van deze tijd. Een team van experts gaat alle problemen in kaart brengen. Dat zou volgens GS uiteindelijk tot de conclusie kunnen leiden dat je in het ene vakantiepark moet investeren en dat een ander park niet meer levensvatbaar is en moet verdwijnen.



Investeren in de recreatie is volgens Gedeputeerde Staten nodig als Drenthe vrijetijdsprovincie nummer 1 wil worden. De recreatiesector zorgt voor veel werkgelegenheid maar ook voor leefbaarheid op het platteland.



Werkloosheid

Ook zijn er bij de provincie grote zorgen over de werkloosheid. Nog steeds zijn er veel mensen die wel willen werken, maar geen baan kunnen vinden. De snelle automatisering en robotisering die eraan zitten te komen in het midden- en kleinbedrijf (mkb), zullen grote invloed hebben op het aantal beschikbare banen. En vooral ook voor het soort banen.



Aangezien het mkb in Drenthe de grootste werkgever vormt, moet er vooral op scholing worden ingezet, vindt GS. De gedeputeerden zien inmiddels al goede initiatieven tussen scholen het het bedrijfsleven van de grond komen.



Reservepotje

Het extra geld voor investeringen in de regionale economie komt uit het reservepotje van de provincie. Het totaalbedrag aan 'spaargeld' van de provincie wordt daarmee wel lager dan de met Provinciale Staten afgesproken 80 miljoen euro. Als al het investeringsgeld gebruikt gaat worden zakt het bedrag in het spaarpotje tot 52 miljoen. Volgens gedeputeerde Cees Bijl is dat nog ruim voldoende. Bovendien is de rente die Drenthe krijgt over haar spaargeld momenteel nul procent, dus alles op de bank laten staan heeft geen zin.



De extra investering van 25,5 miljoen is een plan van het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten (het Drents Parlement) praten er op 24 mei over.

