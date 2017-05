Stelling: De eigen auto is over tien jaar verleden tijd

ASSEN - We stappen massaal over op zelfrijdende auto's, zodra de wet het toelaat. En we gaan auto's delen. Oftewel: het hebben van een eigen auto wordt verleden tijd.

Dat voorspellen internationale onderzoekers, schrijft De Telegraaf vandaag. Volgens de onderzoekers wordt duur privé-autobezit vervangen door 'on-demand'. Dat betekent dat je alleen over een auto beschikt op de momenten dat je hem echt nodig hebt. Een auto op afroep dus."Dat levert de consument forse besparingen op; voor een gemiddeld gezin 6.000 euro per jaar. Deelauto's en Uberachtige oplossingen gaan een hoge vlucht nemen", zo schrijven de onderzoekers.In De Telegraaf zet autodeskundige Thomas Edens vraagtekens bij de voorspellingen uit het onderzoek. "We vinden het leuk om ons eigen vervoermiddel te hebben. Dat geeft vrijheid en het is ook gewoonte. Zie dat maar eens te doorbreken."Hebben we over tien jaar allemaal nog een eigen auto, of moeten we er eerst eentje bestellen als we een stukje willen rijden?