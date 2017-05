Vijf vragen over het uithangen van de Nederlandse vlag

Op Nationale Dodenherdenking mag u de vlag uithangen vanaf 18.00 uur. (foto: ANP/Bart Maat)

ASSEN - Tijdens de Nationale Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag mogen we weer de vlag uithangen. Maar weet u eigenlijk welke regels er gelden bij het uithangen van de Nederlandse vlag op nationale feestdagen?

1. Wanneer mag u de Nederlandse vlag uithangen?

In principe mag u altijd, dus op alle dagen van het jaar, de Nederlandse vlag hijsen. Bij vrolijke festiviteiten, zoals bij het behalen van een diploma of bij de viering van een verjaardag. U kunt nooit worden bestraft voor het uithangen van de Nederlandse vlag, meldt de Rijksoverheid.



2. Gelden er regels bij het hijsen van de vlag?

Voor burgers zijn geen strikte, wettelijke regels opgesteld voor het hijsen van de vlag. Als u besluit de vlag uit te hangen, dan moet u er wel rekening mee houden dat de vlag schoon en netjes moet zijn. Voor het vlaggen vanaf Rijksgebouwen is wel een vlaginstructie.



3. Welke regels voor het vlaggen gelden op 4 en 5 mei?

Op 4 mei mag u de vlag halfstok hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang. Op 5 mei kunt de vlag laten wapperen vanaf zonsopkomst. U hoort de vlag dan wel weer rond zonsondergang naar binnen te halen.



4. Mag ik ook een oranje wimpel aan mijn vlag hangen?

Op Koningsdag en op de verjaardagen van leden van het koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij andere gelegenheden, zoals op 4 en 5 mei, wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.



5. Ik heb geen Nederlandse vlag. Mag ik ook de Drentse vlag uithangen?

Nee, dit is niet toegestaan. Op nationale feestdagen mag u alleen de Nederlandse vlag uithangen.