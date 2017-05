Drenthe herdenkt: hier zijn de oorlogsmonumenten

ASSEN - Om Nederlandse oorlogsslachtoffers te herdenken, is Nederland vanavond om 20.00 uur twee minuten stil. Ook wordt op een aantal plekken een officiële herdenking gehouden.

Naast de aangewezen plekken voor officiële herdenkingen in de verschillende gemeenten, zijn er nog ruim 130 monumenten in Drenthe voor militairen, verzetsmensen, vervolgden en burgers die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.Op onderstaande kaart kunt u zien waar in uw woonplaats of gemeente een oorlogsmonument geplaatst is.