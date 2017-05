Mogelijke daders bedrijfsinbraak Dalen vluchten voor politie

Mogelijke daders van een bedrijfsinbraak ontsnappen aan een zoekactie van de politie (foto: archief RTV Drenthe)

DALEN - Afgelopen nacht hebben onbekenden meerdere ruiten van een speciaalzaak aan het Kleine Veld in Dalen vernield. Ook zijn er diverse professionele gereedschappen en apparaten gestolen. De mogelijke daders zijn na een achtervolging gevlucht.

Direct na de inbraak ging de politie in de omgeving op zoek naar de mogelijke daders.



Inzittenden gevlucht

Op de Laan van de Bork in Emmen zagen agenten een auto met hoge snelheid rijden. Zij wilden de inzittenden daarom staande houden. De bestuurder negeerde het stopteken en ging er vandoor. Uiteindelijk reed de auto een doodlopende straat in.



Aan het eind van de straat sprongen twee mensen uit de rijdende auto, waarna de auto tegen een garagebox tot stilstand kwam. Beide inzittenden wisten ondanks een zoekactie te vluchten. In de auto werden meerdere gereedschappen gevonden, die volgens de politie vermoedelijk afkomstig zijn van de bedrijfsinbraak. De auto en de spullen zijn in beslag genomen.



Nader onderzoek

De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de auto, de mensen die erin zaten, de inbraak en de gestolen en gevonden spullen. Sporenonderzoek en het bekijken van camerabeelden maken daar onderdeel van uit.