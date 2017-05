Slag om Norg nu ook voor sportieve toerfietsers

Slag om Norg (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - De 1.1 UCI koers Slag om Norg krijgt dit jaar ook een variant voor sportieve toerfietsers.

Op 1 juli, een dag voor de officiële wedstrijd van de profs, kunnen toerrijders 130 kilometer over hetzelfde parcours fietsen. "We rijden de aanloopronde van honderd kilometer geneutraliseerd in een gesloten peloton. De laatste dertig kilometer is het koers", zegt Johan Wekema die naast de wedstrijd ook deze tocht organiseert.



Gravelstroken

Het parcours van de Slag om Norg kenmerkt zich door de vele gravelstroken en is gebaseerd op de Italiaanse variant Strade Bianche. Zo'n twintig kilometer van de koers voor de toerfietsers gaat over onverharde wegen.



Het is een initiatief van de KNWU en de organisatie van de Slag om Norg samen. Onder de noemer Dutch Fondo wordt de wedstrijd georganiseerd. "De KNWU wil meer inzetten op breedtesportevenementen en daar is dit een voorbeeld van. Het is net als bij een echte wedstrijd. De wegen zijn afgezet. Er is politiebegeleiding en er rijden neutrale materiaalwagens die pechgevallen kunnen helpen. Een mooie ervaring voor een toerfietser die eens iets meer wil", verklaart Wekema.



500 deelnemers?

Deelnemers mogen op een racefiets of een cyclocrossfiets meedoen. De organisatie rekent op 500 deelnemers tijdens de eerste editie op zaterdag 1 juli.

Door: Karin Mulder Correctie melden