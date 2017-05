'Bewolkt en niet warmer dan elf graden op Bevrijdingsdag'

De paraplu's kun je waarschijnlijk thuis laten (foto: ANP / Remko de Waal)

ASSEN - De zon laat zich morgen waarschijnlijk niet zien in Drenthe tijdens Bevrijdingsdag. Het wordt bovendien niet warmer dan elf graden.

"Morgen blijft het wolkendek waarschijnlijk gesloten en tijdens de eerste helft van de ochtend valt er verspreid nog wat motregen. De rest van de dag blijft droog", laat RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag weten.



"Er staat verder niet al te veel wind uit het noordoosten. Door deze windrichting is het met tien of elf graden wel gedaan, helaas." Dat is gemiddeld vijf graden lager dan het normaal op deze dag is. "En dat terwijl het vorig jaar tijdens Bevrijdingsdag 19 graden was en twee jaar geleden zelfs een warme dag met 22,5 graden! Een heel verschil", zegt Van der Zwaag.



Pas dit weekend laat de zon zich wat meer zien. Het blijft komend weekend droog en de temperatuur stijgt naar vijftien graden.