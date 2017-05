Minister vindt proef in Emmen met stemmen via app niet zinvol

Het lijkt nog wel even te duren voordat je kunt stemmen via je mobiele telefoon (foto: pixabay.com)

EMMEN - Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet voorlopig niets in de proef van de gemeente Emmen en vier andere Nederlandse gemeenten om via een app te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat antwoordt hij op Kamervragen van de SP.Plasterk zegt dat aan het stemmen via internet veel risico's kleven. "Die risico’s zijn de afgelopen periode alleen maar toegenomen, als gevolg van cyberdreigingen. Het is zeker niet te verwachten dat die tendens de komende tijd zal afnemen", aldus Plasterk.Bovendien mag elektronisch stemmen ook niet, omdat alleen het stemmen via een stembiljet in een stemhokje is toegestaan. Voor andere manieren van stemmen, moet de wet eerst worden aangepast.Ook al gaat het om een proef, Plasterk vindt dat de gemeenten 'prematuur handelen'. Om de proef met stemmen via een app zinvol te laten zijn, zou de Rijksoverheid erbij moeten worden betrokken.