Dodenherdenking vanuit Westerbork live bij RTV Drenthe

Herdenking in Westerbork, twee jaar geleden (foto: ANP/Siese Veenstra)

HOOGHALEN - RTV Drenthe doet vanavond live verslag van de Nationale Dodenherdenking op voormalig Kamp Westerbork.

Vanaf 19.15 uur is de herdenking te zien op TV Drenthe en op de website. Daarnaast kunt u het volgen via de radio.Een stille tocht leidt naar het Nationaal Monument Westerbork. Daar is een programma van ongeveer een half uur. Om 20.00 uur wordt vervolgens twee minuten stilte gehouden. De herdenking wordt afgesloten na het leggen van bloemen bij het monument.