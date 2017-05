Drugsdealer (16) opgepakt in Schoonebeek

SCHOONEBEEK - In Schoonebeek is gisteren een mogelijke drugsdealer opgepakt. Het gaat om een jongen van 16.

De jongen bleek wiet op zak te hebben. Daarnaast had hij een weegschaal en lege zakjes bij zich. De politie doet nog onderzoek naar de verdachte.De politie kreeg de laatste tijd meldingen dat er in drugs zou worden gedeald bij Het Booveld in Schoonebeek. Daarom waren er extra controles in die buurt.