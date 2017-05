Vrouwen rennen tegen borstkanker bij nieuw hardloopevenement Emmen

EMMEN - Emmen is een nieuw hardloopevenement rijker, één die alleen voor vrouwen is en die bedoeld is om Pink Ribbon te steunen. Die stichting vraagt aandacht voor meer onderzoek naar borstkanker.

"We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die te maken heeft met kanker. Het was een thema dat we niet los konden laten", aldus organisator Dennis Blaak. Het evenement gaat de Ladies Night Run Emmen heten.Het is volgens organisator Blaak de bedoeling dat het vooral een gezellige avond voor vrouwen wordt. "Natuurlijk is het een serieus thema, maar het moet voor een brede doelgroep een sportieve en leuke avond worden." Deelnemers aan het evenement kunnen zowel wandelend als hardlopend mee doen. "We stoeien nog wat met welke afstanden we gaan doen, maar het moet ook voor beginners leuk zijn", aldus Blaak. Een vijf kilometer staat sowieso op het programma, maar de rest van de afstanden zijn dus nog niet in beton gegoten.Vrouwen die meedoen aan de Ladies Night Run Emmen krijgen na registratie een account waarmee ze kunnen inloggen op de website van Pink Ribbon. Hier kunnen ze dan verschillende sponsoren verzamelen om op die manier zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting tegen borstkanker.Het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan bij organisator Blaak. Hij is samen met compagnon Richard Klein van stichting MM4, de organisatie die verantwoordelijk is voor de 4 Mijl van Emmen en de onlangs aangekondigde Hondsrug Forest Run. Binnen twee jaar tijd stampen de heren dus drie hardloopevenementen uit de grond in Emmen."Als je één keer zoiets organiseert, dan zit je toch in een bepaalde flow", lacht Blaak. Hij merkt dat veel mensen trainden voor de 4 Mijl en dat het hardlopen dan vervolgens wat inkakt. Hij hoopt nu dat er, met de Hondsrug Forest Run in het najaar en de Ladies Night Run in juli, drie goede evenementen in Emmen staan.De eerste editie van de Ladies Night Run is op vrijdagavond 6 juli 2018. Dat geeft volgens Blaak het evenement de tijd om even te 'landen'. Half juni van dit jaar gaat al wel de website de lucht in, daarna volgt op de eerste vrijdag van juli een video met een voorproefje van het evenement.