Stekker uit glasvezelproject bedrijventerreinen Assen

ASSEN - Na twee jaar duwen en trekken stopt de Vereniging Ondernemend Assen ermee. Er komt geen open glasvezelnetwerk op het Stadsbedrijvenpark en ook niet op de andere bedrijventerreinen in Assen.

Ondernemend Assen meldt in een brief aan haar leden dat ze de stekker eruit trekt. Volgens penningmeester Rob Faijdherbe is het project niet haalbaar.Twee jaar geleden begon Ondernemend Assen met een onderzoek naar de mogelijkheden om in eigen beheer, op alle vijf Asser bedrijvenparken, snel internet te krijgen via glasvezel. Voor veel bedrijven is een snellere internetverbinding van groot belang.Noordelijk MKB-voorzitter Gerard Kremer werd bij het Asser glasvezelproject betrokken als aanjager om bedrijven voor deelname te interesseren. Er kwam een speciale website , er waren acties op Facebook, en keer op keer werd de aanmeldingstermijn opgerekt.Alle Asser bedrijventerreinen op glasvezel aansluiten bleek te ambitieus. De werkgroep Glasvezel Assen richtte zich vervolgens alleen op het Stadsbedrijvenpark, om daar in elk geval te kunnen beginnen. Maar ook daar is onvoldoende animo, waardoor de kosten te hoog werden en de exploitatie niet haalbaar.Ondernemend Assen betreurt het dat het glasvezelproject nu niet doorgaat, maar er was volgens de vereniging geen andere keuze.