Enquête: bent u slachtoffer van internetfraude?

ASSEN - Hoe groot is de schade door fraude bij internethandel en wat doet de politie eraan? Een onderzoek van RTV Drenthe samen met de andere regionale omroepen en de NOS moet daar antwoord op geven.

Vorig jaar werd volgens het CBS 4,4 procent van de inwoners van Drenthe slachtoffer van aankoopfraude. Dat is het hoogste percentage van alle provincies. In heel Nederland komt het uit op gemiddeld 3,9 procent. Deze slachtoffers betaalden online voor iets wat ze helemaal niet kregen, kapot was, of later een vervalsing bleek te zijn.Uit dat onderzoek blijkt niet over welke bedragen het gaat en welke producten en diensten vooral in trek zijn bij online-fraudeurs. Ook is onduidelijk of de slachtoffer goed zijn geholpen door de politie, als ze aangifte hebben gedaan.De gezamenlijke omroepen gaan dat nu met deze enquête per regio op een rijtje zetten. Mensen die met internetfraude te maken hebben gehad, kunnen in de enquête ook tips geven over hoe je dit soort online-fraude kunt vermijden.De enquête kunt u hier invullen. De vragenlijst blijft twee weken online staan.