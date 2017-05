Opname geëist voor man die 'moest doden van God'

Het OM wil dat de man wordt opgenomen in een kliniek (foto: pixabay.com)

GRONINGEN - Voor poging tot doodslag en voor bedreiging moet een 23-jarige man uit Nieuw-Amsterdam volgens het Openbaar Ministerie voor een jaar worden opgenomen in een psychiatrische kliniek met zeer hoge beveiliging.

De man verkeert in zo slechte psychische conditie dat hij ontoerekeningsvatbaar was tijdens de daad.



'Ik moet doden van God'

De Nieuw-Amsterdammer ging op 10 november naar een huis aan Spoetnik in Hoogezand om de partner van zijn moeder doden. De vrouw stond in de kamer te bellen. "Ik moet jou doden van God", riep de man plotseling tegen haar. Hij griste een schilmes uit de keukenlade. Met zijn armen om haar hals geklemd, hield hij het mes tegen haar keel.



Bovenop de auto

De vrouw worstelde zich los en rende naar buiten. Ze verschanste zich in haar auto. De man greep een groter vleesmes uit de keuken en rende haar achterna. Hij sprong bovenop haar auto en sloeg met zijn vuisten en het mes tegen de autoruit. Haar partner belde ondertussen de politie.



Hoge beveiliging

Volgens deskundigen handelde de man op 10 november in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Wel luidde het advies de man te behandelen in een kliniek met een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. "De vrouw heeft gewoon veel geluk gehad", zei de officier.



De man is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten.



De vrouw had snijwonden aan handen en polsen, en kampt sinds die dag met hevige angsten. Zij vroeg geen schadevergoeding. Op 18 mei doet de rechter uitspraak.