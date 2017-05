Extra veiligheidsmaatregelen rond Noordscheschut - Groningen

VOETBAL - De gemeente Hoogeveen neemt zaterdag extra maatregelen rondom de risicowedstrijd tussen tweedeklassers Noordscheschut en Groningen.

In december ontstond er een knokpartij tijdens de eerste onderlinge ontmoeting. Groningen kan dit weekend kampioen worden van de tweede klasse J."In overleg met de bestuurders van beide clubs is besloten dat er stewards mee komen uit Groningen. Ook is er politie aanwezig bij de wedstrijd en zal er een buffer komen tussen beide supportersgroepen", laat gemeentevoorlichter Hans Vonk weten."Ook tot de wedstrijd wordt alles goed in de gaten gehouden. Met al deze maatregelen heeft burgemeester Lohuis er vertrouwen in dat de wedstrijd gewoon door kan gaan en ordelijk zal verlopen", zegt Vonk.In december hadden spelers van Groningen kritiek op verschillende beslissingen van de scheidsrechter. Die onrust sloeg over op de supporters van de club die op hun beurt supporters van Noordscheschut provoceerden. De vlam sloeg in de pan en er ontstond een knokpartij. In de rust werden enkele supporters van Groningen weggestuurd.