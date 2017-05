Sloop Snackpoint Emmen begint maandag

EMMEN - Snackpoint Emmen wordt komende maandag gesloopt. De gemeente Emmen heeft het erfpachtcontract met de snackbar op het Marktplein niet verlengd.

Het Marktplein is de afgelopen jaren flink aangepakt en volgens de gemeente past de snackbar niet langer tussen de andere panden in het centrum. Met de sloop wil Emmen de uitstraling van het Marktplein verbeteren.Snackpoint heeft inmiddels een nieuwe plek in de Hoofdstraat van Emmen.