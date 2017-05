Raad van State wil bewoners en gemeente bij elkaar brengen

EELDERWOLDE - De Raad van State wil laten bemiddelen in een conflict tussen zo'n 80 inwoners van de nieuwbouwwijk Ter Borch bij Eelderwolde en de gemeente Tynaarlo.

De bewoners zijn ongerust over de toename van het autoverkeer op de Borchsingel in de wijk.De weg is de enige doorgaande route voor autoverkeer en vooral 's ochtends is het druk. De scholen in Ter Borch staan aan de Borchsingel en veel kinderen worden door hun ouders gebracht op hetzelfde moment dat veel forenzen naar hun werk gaan.De gemeente deed vorig jaar een toezegging om maatregelen te nemen als over de Borchsingel meer dan 250 auto's per uur of 6000 auto's per dag rijden. Een maand later al werd de norm van 250 auto's geschrapt, omdat 's ochtends bijna 500 auto's per uur over de Borchsingel bleken te rijden.De bewoners besloten om een procedure te beginnen bij Raad van State. Advocaat Anna Kwint-Ocelíková staat de bewoners bij: "Mensen maken zich zorgen dat er geen borging meer is voor de hoeveelheid verkeer en de verkeersveiligheid. Terwijl juist op dit moment veel nieuwe ontwikkelingen in de wijk op stapel staan."De Raad van State stelt voor om met de gemeente en bewoners om tafel te gaan en zo gezamenlijk tot een oplossing te komen. De bewoners zien dat wel zitten, maar de gemeente Tynaarlo heeft nog niet op het voorstel gereageerd.De gemeente presenteerde vorige maand een plan om de verkeerssituatie bij de scholen veiliger te maken. De maatregelen komen er als in Ter Borch een supermarkt wordt gebouwd. Tegen de komst van de winkel is veel protest in de wijk.