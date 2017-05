Dodenherdenking Nationaal monument Westerbork

HOOGHALEN - Aan de Nationale Dodenherdenking op voormalig Kamp Westerbork deden 7.500 mensen mee.

RTV Drenthe deed live verslag, en de uitzending was zowel online als op TV Drenthe te zien. Ook op de Facebookpagina van RTV Drenthe keken mensen mee vanuit verschillende delen van de wereld.De herdenking werd muzikaal omlijst door singer/songwriter Douwe Bob. Hij speelde de nummers 'Pass it On' en 'Fine Line' als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen. De Kaddisj, een van de belangrijkste gebeden van het jodendom, werd door Joop Waterman uitgesproken.