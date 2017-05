Kleinste huisje van Groningen moet weer koukleumen zonder warme deken

ROTTUM - Het kleinste huisje van Groningen, in Rottum, is zijn warme deken weer kwijt.

In een kerk in Paterswolde werden in februari tientallen kleine breiwerkjes aan elkaar gehaakt tot één grote deken. Daarmee werd het huisje ingepakt.Kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie wilden zo aandacht vragen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hun boodschap: met betere isolatie ben je minder gas nodig."Het was wel even slikken", zegt Bakker vlak nadat de deken eraf is gehaald tegen RTV Noord . "Maar het is wel mooi om het met zoveel mensen af te sluiten". Volgens Bakker was Rottum zelfs even een soort bedevaartsoort. "Veel mensen weten nu waar Rottum ligt. Daardoor hebben meer mensen door met wat voor problemen we hier te maken hebben."Een inwoonster van Rottum zegt dat de mensen uit werkelijk alle windstreken naar het Groninger dorpje kwamen. "Brummen, Oisterwijk, zelfs de USA. Het was filerijden, zeker in het weekend."De deken gaat niet in de prullenbak, maar wordt gebruikt voor een nieuwe actie: 'Gronings gas, brei er een eind aan'. Bakker en Milieudefensie willen hem zelfs nog groter maken, en organiseren daarom opnieuw allerlei brei-evenementen.