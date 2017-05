UITmarkt Emmen krijgt subsidie van gemeente

De UITmarkt in Emmen (foto: Maarten Sluiter)

EMMEN - De organisatie van de UITmarkt in Emmen krijgt 100.000 euro subsidie van de gemeente Emmen.

De UITmarkt is de opening van het culturele seizoen en wordt gehouden in het weekend van 7 tot en met 10 september.



Publiek kan dan vier dagen lang in het centrum kennismaken met het kunst- en cultuuraanbod van het komende seizoen in Emmen.



Op het Raadhuisplein staat het hoofdpodium waar landelijk bekende artiesten optreden. Op vrijdagavond is de programmering op jongeren gericht en op zaterdagavond is er een programma voor jong tot oud.