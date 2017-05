Automobilist bestraft voor aanrijden fietser in Hoogeveen

Werkstraf voor automobilist (foto: pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 45-jarige automobilist uit Hoogeveen is voor het veroorzaken van een ernstig ongeval veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur. Hiervan zijn 40 uur voorwaardelijk. Tegen de man was 120 uur werkstraf geëist.

De rechter vindt het belangrijk dat de man berouw toonde en na het ongeluk contact op nam met het slachtoffer.



Door rood licht

De man reed vorig jaar op 3 maart in zijn woonplaats met zijn auto op de Mr. Cramerweg in Hoogeven een 16-jarige fietser aan. Dit gebeurde om zes uur in de ochtend. Het verkeerslicht, waar de man door reed, stond op rood. Hij zag de jongen op de fiets over het hoofd. Door de klap liep het slachtoffer een breuk in de ruggenwervel en een schedelbreuk op.



Onoplettend

De rechter acht bewezen dat de automobilist zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Naast de werkstraf kreeg de man een voorwaardelijke rij-ontzegging van zes maanden opgelegd.