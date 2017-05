Verwarde straatrover moet naar psychiatrische inrichting

Volgens de rechtbank was de man ontoerekeningsvatbaar (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 36-jarige man uit Beilen moet naar een psychiatrische inrichting. De Beilenaar pleegde op 16 november een straatroof in Assen en mishandelde twee maanden daarvoor een voorbijganger in Emmen.

De psychische conditie van de man is zo slecht dat de daden hem niet kunnen worden aangerekend. Daarom moet de man niet worden gestraft, maar het komend jaar klinisch worden behandeld. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.



Omhelzing en drie buigingen

Bij het Kanaal in Assen greep hij een jongen bij de keel en vroeg hem naar een drugsdealer. De man eiste tegelijkertijd de telefoon en het geld van het slachtoffer. De geschrokken jongen kreeg daarna ineen een omhelzing van zijn overvaller, toen die doorhad dat de jongen geen drugs had. De Beilenaar maakte drie diepe buigingen voordat hij de benen nam.



In Emmen viel de man uit Beilen een voorbijganger aan, van wie hij dacht dat die rook in zijn gezicht blies. De argeloze passant werd geschopt en geslagen. Die sloeg op zijn beurt de Beilenaar weer tegen de grond en belde de politie. Voor dit geweld moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro betalen.



Ontsnapt

De man zat al in de kliniek Duurzaam Verblijf in Beilen. Hij ontsnapte door over de hekken te klimmen. Hij zat in de kliniek vanwege zijn jarenlange cocaïneverslaving en de daardoor veroorzaakte psychische problemen.