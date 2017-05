Witteveen strijdt voor dorpsvernieuwingsprijs

Witteveen in de race om de dorpsvernieuwingsprijs (foto: RTV Drenthe)

WITTEVEEN - Een jeugdsoos, kinderopvang, kunstgrasvelden en een nieuw dorpsplein. Witteveen gooit alles in de strijd om de dorpsvernieuwingsprijs te winnen. Het dorpje onder de rook van Westerbork staat samen met het Groningse Garnwerd en het Gelderse Beltrum in de top drie.

De winnaar krijgt een geldbedrag van 2.500 euro. En dat bedrag willen ze in Witteveen graag hebben.



Rondleiding

Vandaag ontving het dorp de jury van de dorpsvernieuwingsprijs. De juryleden kregen een rondleiding door het dorp. Witteveen heeft verschillende initiatieven om jong en oud in het dorp te houden. Zo worden er in de nieuwbouwwijk starterswoningen gebouwd en komen er zorgappartementen.



Dorpshuis De Tille zit in de oude basisschool, en daar is Liesbeth Langen van Dorpsbelangen erg trots op. "We hebben het gebouw behouden en alle ruimtes zijn gevuld. Er is een kapsalon, een kinderopvang, fitness, noem maar op." Langen zit vandaag samen met de jury in een oude Volkswagenbus en leidt de mensen rond.



Het duurt nog wel even voor de uitslag bekend is. Dat is namelijk pas op 23 september.

Door: Ineke Kemper